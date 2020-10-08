Тольятти, Самарская область, , 11:56 — REGNUM По итогам января — сентября 2020 года самой доходной для АвтоВАЗа моделью стала Lada Vesta. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчетный период общая выручка с продажи Lada Vesta составила 43,3 млрд рублей. Эту сумму дилеры компании выручили с продажи 60 317 автомобилей.

На втором месте по доходности в модельной линейке Lada находится модель Granta. Её приобрели 71 223 автолюбителя, потратив в совокупности 37,06 млрд рублей. На третьем месте оказалась Lada Largus. Данную модель дилерам АвтоВАЗа удалось реализовать в количестве 22 056 единиц на сумму 15,7 млрд рублей.

Далее в списке самых доходных моделей Lada находятся: Lada Xray (12 282 ед.; 8,2 млрд рублей) и Lada 4×4 (16 тыс. 172 ед.; 9,2 млрд рублей).

Напомним, за первые девять месяцев 2020 года в РФ были реализованы 767 564 новые машины бренда Lada — на 11% меньше, чем год назад.

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