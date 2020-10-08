Москва, , 11:37 — REGNUM Возможная вторая волна коронавируса могут привести к росту цен на автомобили в России. Об этом автомобильный эксперт Алексей Хресин сообщил в интервью iReactor.

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«Дешеветь машины не будут. Такой тенденции у нас нет, тем более что валюта может дорожать. Цены на новые машины будут подниматься, и вторичный рынок это тоже затронет», — заявил Алексей Хресин.

При этом дальнейший рост цен обусловлен такими факторами, как падение курса рубля и все ещё высокий спрос на машины. Эксперт добавил, что в крупных городах России люди стали чаще отдавать предпочтение личному транспорту из-за риска заразится коронавирусом.

Однако Хресин отмечает, что падение экономики и реальных доходов населения приведет к тому, что спрос на новые автомобили будет снижаться и при этом будет увеличиваться спрос на машины с пробегом.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) дали новый прогноз, согласно которому продажи новых автомобилей в 2020 году сократятся на 13,5%, до 1 552 000 экземпляров.

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