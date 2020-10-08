Москва, 8 октября 2020, 11:21 — REGNUM Приоритетными статьями государственного бюджета в России должны стать здравоохранение (52%) и образование (50%), приводит результаты исследования рекрутингового агентства Superjob.ru.
Ранее в сюжете: Деньги из госбюджета расходуются неправильно, считают 47% граждан РФ
Также среди приоритетных статей расходов госбюджета жители России назвали социальную сферу (30%), развитие национально экономики (28%) и ЖКХ (26%).
А также: В Госдуме рассказали о сроках внесения проекта федерального бюджета — 2021
Каждый пятый считает (22%) что в приоритете государства должна быть экология, национальная безопасность и правоохранительная деятельность (16%), оборона страны (12%) и культура (5%).
Опрос проведен 1—7 октября 2020 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 35 населенных пунктах во всех округах России.
Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (47%) полагают, что деньги из государственного бюджета расходуются в целом неправильно.
Подробнее: Мишустин объяснил, что нужно учесть при подготовке бюджета на 2021 год