Ставрополь, , 11:23 — REGNUM Правительство Ставрополья утвердило проект бюджета края на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Главный финансовый документ региона сформирован с дефицитом: расходы превышают доходы на 2,9 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе краевой думы.

Так, доходы казны Ставрополья в 2021 году запланированы в объеме 124,6 млрд рублей, расходы составляют 127,5 млрд рублей. Превышение расходных обязательств планируется компенсировать за счет резервов средств, которые прогнозируются на счете бюджета края на начало 2021 года.

Отмечается, что бюджет на следующий год формировался с учетом трех приоритетов: обеспечение выполнения целей, обозначенных в указах и поручениях президента России (прежде всего, речь о национальных проектах), выполнение обязательств перед жителями края и преодоление последствий пандемии COVID-19.

Проект закона о бюджете края на 2021 год и плановый период передан в региональную думу для парламентского рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Ставрополья на 2020 год изначально был принят с доходами в объеме 122,9 млрд рублей, расходы были прописаны на 123,8 млрд рублей, дефицит составлял 900 млн рублей. Затем в течение года документ несколько раз корректировался. По итогам последних поправок, принятых 24 сентября, доходы выросли до 124,4 млрд рублей, расходы — до 133,8 млрд рублей. Дефицит составил 9,4 млрд рублей.