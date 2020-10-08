Москва, , 11:13 — REGNUM Список самых ожидаемых в 2021 году в России новых моделей авто обнародовали специалисты портала Newinform.

Ожидается, что в следующем году в России будет представлена Lada Granta 2021 модельного года. Новинка будет построена на платформе B0, на которой базируются модели Lada XRay и Lada Largus, а также некоторые модели Renault.

Также ожидается появление на авторынке обновленных моделей Volkswagen Polo, Kia Rio и Hyundai Elantra. Кроме того, в России будет представлена новая версия седана Mazda6 с новым двигателем и модернизированным салоном.

В 2021 году ожидается рестайлинговый УАЗ Патриот, у которого будет обновлен экстерьер, в также появится новое оснащение. Еще одной новинкой станет Nissan Qashqai 2021 модельного года. В России также появится новая корейская модель — Hyundai Tucson, у которого будет обновлен дизайн.

Среди новинок 2021 года будет также рестайлинговый Volkswagen Tiguan и обновленный кроссовер Mazda CX-5.

Ранее стало известно, что компания KIA представит 2 ноября 2020 года в России новый полноразмерный рамный внедорожник Mohave.

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