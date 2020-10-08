Париж, , 11:12 — REGNUM ВВП Франции за сентябрь 2020 года снизился на 5% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Банка Франции, опубликованные в четверг, 8 октября.

При этом центральный банк оставил неизменным сентябрьский прогноз падения ВВП за весь 2020 год, которое составит 8,7%. Оценка национального института статистики и экономических исследований (Insee), тем не менее, доходит до 9%.

По данным Банка Франции, экономическая активность почти не упала в фармацевтической, пищевой и телекоммуникационной отраслях, а также в секторе услуг. Однако в транспортной отрасли и гостинично-ресторанном бизнесе наблюдается существенное ухудшение, отмечается в сообщении.

Напомним, мэр Парижа Анн Идальго в интервью журналу Le Parisien 3 октября заявила, что за время пандемии SARS-CoV-2 безработица в столице Франции «возросла на 20%».

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