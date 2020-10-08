Москва, , 10:56 — REGNUM В России выросли цены на три дизельные версии кроссовера Citroen C5 Aircross на 30 тысяч рублей (на 1,2 — 1,3% по сравнению с прежней стоимостью). Об этом 8 октября сообщается на сайте «Цена Авто».

Новая цена на версию Live Citroen C5 Aircross c дизельным мотором Blue HDi на два литра мощностью 180 л. с., который сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» теперь составляет 2 375 000 рублей. Еще одна комплектация — Feel подорожала до 2 465 000 рублей. Максимальная версия Shine теперь продается за 2 625 000 рублей.

Отмечается, что бензиновые версии с 1,6 литровым мотором с отдачей 150 л. с. продаются по прежним ценам. Также не изменилась стоимость спецверсии «C-Series», которая была представлена на авторынке России в сентябре.

Ранее повышение цен на модели Citroen в России было зафиксировано в сентябре 2020 года. Тогда все автомобили французской марки, представленные на российском авторынке, подорожали на 20 — 50 тыс. рублей.

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