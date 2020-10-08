Сеул, , 10:58 — REGNUM В Южной Корее растет доля мужчин среди представителей сестринского дела. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации медицинских сестёр.

Согласно опубликованным данным, за последние 13 лет доля мужчин в сестринском деле увеличилось с 4% до 15%.

Известно, что среди 21 582 участников экзамена по специальности «Сестринское дело» 14,7% или 3 179 человек пришлись на представителей мужского пола. В 2008 году показатель составил 3,36%.

В настоящее время в Южной Корее насчитывается 21 042 медбрата. Отмечается, что показатель свыше 20 тыс. был достигнут спустя 58 лет после выдачи первого сестринского сертификата представителю мужского пола.