Москва, , 10:22 — REGNUM Несмотря на доступность государственной помощи на июнь 2020 года ею воспользовались лишь 30% российских компаний малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов.

«Государству не хватает детальной информации о компаниях МСП, именно поэтому весной и летом 2020 года правительство РФ решило помочь только тем предприятиям, которые в предыдущие периоды платили налоги полностью и сохраняют полную «белую» занятость сотрудников, — сказал Строганов. — Несмотря на доступность этой помощи, на июнь 2020 года ею воспользовались лишь 30% МСП России. Даже если накинуть 10% на бюрократические проволочки, которых хватало как в регионах, так и в Москве, то получается, что около 60% МСП России не платят налоги в бюджет и предпочитают «серый» наем сотрудников. Тогда возникает вопрос, а стоит ли сохранять такой бизнес, застрявший в 1990-х годах?»

Как подчеркнул Строганов, невозможно бесконечно помогать бизнесу и держать его на государственном финансировании.

«Да, можно спасти от кризиса весной-летом 2020, да, возможно смягчить последствия осеннего сезона, однако мы существуем в рамках рыночной экономики и государство совершенно не обязано национализировать убытки и принимать на себя обязательства бизнеса до бесконечности. Тогда зачем частный владелец и приватизация прибылей?», — сказал Строганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Георгий Остапкович заявил, что в России доля убыточных предприятий достигает 40%.

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