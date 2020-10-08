Пекин, , 10:18 — REGNUM Логистический спрос в Китае продолжил рост на фоне улучшение экономической активности и ее нормализации после сдерживания эпидемии нового коронавируса, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Торговый порт

Общий объем социальной логистики в период с января по август текущего года вырос на 1,2% в годовом исчислении до 174,6 трлн юаней (около $25,7 трлн), сообщили в Китайской федерации логистики и закупок.

Рост ускорился с 0,5% за первые семь месяцев года. В период с января по август общий объем логистической выручки достиг 6,5 трлн юаней. Что на 1,1% меньше в годовом исчислении.

Индекс логистической активности в августе достиг 52,2%, оставаясь в зоне роста третий месяц подряд, сообщили в федерации. Отметим, что составной индекс оценки объемов бизнеса, новых заказов, занятости, использования оборудования и товарооборота в китайском секторе логистики при всех показателях выше 50% знаменует рост.