Пекин, , 10:11 — REGNUM Выручка китайских интернет‑ и связанных с этим сектором компаний показала двухзначный рост бизнес-выручки за первые восемь месяцев года, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Крупнейшие интернет-компании Китая заработали 796,2 млрд юаней (около $116,91 млрд) выручки в период с января по август, что на 13,6% больше в годовом исчислении. Это, в свою очередь, на 1,3 процентных пункта ниже, чем темпы роста, зафиксированные за первые семь месяцев года, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

За указанный период операционная прибыль отрасли взлетела на 23,7% в годовом исчислении до 73,6 млрд юаней. Затраты сектора на исследования и разработки достигли 42,94 млрд юаней, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Этот сектор стал ключевым компонентом развития «новой экономики» Китая. Статистика министерства затрагивает те компании, чей годовой доход от интернет-услуг превысил 5 млн юаней годом ранее.