Москва, , 10:11 — REGNUM По итогам сентября 2020 года на российском авторынке было продано 765 автомобилей марки Subaru, что на 19% превышает показатель продаж сентября прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Субару Мотор».

Субару

С января по сентябрь 2020 года в России было продано 4124 экземпляров Subaru — на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Лидирует на авторынке РФ в сентябре среди моделей японской марки среднеразмерный кроссовер Forester, чья реализация выросла за отчетный период почти на 24%, до 580 экземпляров.

Вторую строчку занимает модель Outback с результатом 88 проданных автомобилей. При этом продажи этого автомобиля выросли в годовом сравнении на 63%. На третьем месте оказался кроссовер Subaru XV, продажи которого, наоборот, сократились на 22% (79 шт.).

Также в сентябре в России было продано 14 седанов бизнес-класса Subaru Legacy и четыре спортивных седана WRX и WRX STI.

Ранее стало известно, что в 2021 году Subaru представит в России обновленный кроссовер XV и вседорожный универсал Outback нового поколения.

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