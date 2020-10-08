Пекин, , 10:04 — REGNUM Крупнейшие сталелитейные предприятия Китая отчитались о снижении прибыльности за первые восемь месяцев года, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

За период с января по август текущего года прибыль ключевых сталелитейных предприятий Китая достигла 109,64 млрд юаней (около $16,1 млрд), что на 18,6% ниже в годовом исчислении.

Однако, данное проседание было на 10 процентных пунктов медленнее, чем за первые семь месяцев года, сообщили в Китайской ассоциации железа и стали. Выручка с продаж предприятий выросла в годовом исчислении на 5,8% до 2,9 трлн юаней.

Экспорт стали за указанный период упал на 18,6% в годовом исчислении до 36,56 млн тонн. Импорт же подскочил на 59,36% до 12,19 млн тонн.