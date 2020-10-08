Москва, , 10:03 — REGNUM В России доля убыточных предприятий составляет около 40%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«У нас есть прекрасные малые предприятия, а есть такие, которые работают просто никак. Просто убыточные. И их поддерживать смысла нет. Они тянут экономику назад, — сказал экономист. — И ничего страшного, если убыточные предприятия (а по данным Росстата доля убыточных предприятий в экономике около 40%) сойдут с рынка. С некоторыми из них ничего сделать нельзя. Даже если вливать в них миллионы и миллиарды. Но главная проблема в чем? Там работает много людей. Когда мы банкротишь предприятия бог с ним. Но надо решить задачу трудоустройства их сотрудников, если начнутся массовые банкротства. А суды в конце года будут завалены исками о банкротствах. Главное чтобы не пострадали люди и не вышли со своими семьями за черту бедности».

Как пояснил Остапкович, в некоторых российских моногородах поддерживают явно нерентабельные и убыточные предприятия, чтобы платить людям хоть что-то.

«Поэтому государство должно помогать тем, кто приносит нормальную прибыль, платит нормальную заработную плату и приносит нормальные налоги», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Игорь Строганов рассказал, что как показали весна и лето 2020 года, с рынка России ушло не больше 10% компаний малого и среднего бизнеса.

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