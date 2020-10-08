Москва, , 10:02 — REGNUM В Москве с января по сентябрь 2020 года на электронных торгах было заключено 64,4 тыс. госконтрактов на общую сумму 741,2 млрд рублей. Об этом 8 октября сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его словам, показатели аналогичного периода 2019 года увеличились на 26,5%. 89% всех сделок заключено с субъектами малого предпринимательства.

«Система электронных торгов в Москве позволяет предпринимателям участвовать в городских закупках, не сталкиваясь с ненужными административными барьерами. Благодаря этому на городских электронных аукционах существует высокая конкуренция — в среднем это четыре-пять участников на заказ, а следовательно, растёт и общая экономия по итогам заключенных контрактов, которая в этом году уже составила почти 30 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Поставки продуктов питания, лекарств и медизделий лидируют по объёму закупок. Также активно приобретаются услуги по ремонту и уборке.

Как сообщало ИА REGNUM, депутатов Московской городской думы (МГД) не обеспечивали продуктами питания, на которые был выделены средства и проведены госзакупки. Об этом 30 сентября заявила депутат МГД Екатерина Енгалычева (КПРФ) на заседании законодательного собрания столицы.

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