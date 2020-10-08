Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Россия за последние годы добилась серьёзных успехов в сельском хозяйстве, поэтому Соединённые Штаты теперь считают Москву, скорее, своим конкурентом, чем внешнеторговым партнёром в этой сфере. Об этом заявил министр сельского хозяйства США Сонни Пердью.

«Россия добилась существенного успеха в собственном производстве, применяя современные технологии, — цитирует его ТАСС. — Они были импортёрами пшеницы, а теперь они являются экспортёрами пшеницы».

Министр добавил, что Соединённые Штаты рассматривают Россию «в большей степени в качестве конкурентов, а не торговых партнёров в сфере продовольствия и сельского хозяйства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что темпы уборки и показатели урожайности в 2020 году существенно превосходит прошлогодние.

Посевная площадь в 2020 году составила 79,6 млн гектаров это на 100 тыс. больше, чем годом ранее, отметил Патрушев.

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