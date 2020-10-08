Тюмень, , 10:00 — REGNUM В Тюменской области объём инвестиций в основной капитал без бюджетных средств в 2019 году составил 264,6 млрд рублей. Из них 87% вложений пришлось на Тюмень и Тобольск, Тобольский и Уватский районы. Об этом говорится в недавно опубликованном докладе регионального департамента экономики о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления области.

Объем инвестиций на душу населения в Тюменской области в 2019 году составил 198,3 тыс. рублей — 12 место среди субъектов РФ. Это в полтора раза выше среднероссийского показателя в 131,6 тыс. рублей. Причём в Уватском нефтедобывающем районе объёмы инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя составил 2,2 млн рублей. В Тобольске данный показатель равен 1,1 млн рублей, в Тюмени — 66,3 тыс. рублей.

Аутсайдерами по инвестиционной привлекательности являются сельскохозяйственные Викуловский и Аромашевский районы, где на одного жителя приходится менее 5 тыс. рублей на человека, а также Армизонский район с 410 рублями на человека.

Наибольшие темпы роста инвестиций в 2019 году в сравнении с 2017 годом наблюдаются в Сорокинском районе — в 7,7 раза, в Ялуторовском — в 6 раз, и Бердюжском — в 3,3 раза.

Для повышения инвестиционной привлекательности муниципальным властям рекомендовано в 2020 году улучшать предпринимательский климат, активизировать работу по инвентаризации и вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемой пашни, работать над транспортной доступностью, повышать уровень транспортного обслуживания населения.