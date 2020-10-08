Далянь, Китай, , 09:59 — REGNUM Крупнейший в Азии круизный ролкер (англ. ro-ro) совершил своей первый вояж в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 7 октября агентство Синьхуа.

Корабль под названием «Чжунхуафусин», что буквально в переводе с китайского означает «Обновление Китая», совершил свой первый вояж между прибрежными городами Яньтай в провинции Шаньдун и Далянь в провинции Ляонин.

Длина корабля достигает 212 метров при ширине 28,6 метра. Тоннаж корабля достигает 45 тонн. Он оборудован 461 гостевой каютой, способной вместить до 16 889 пассажиров, а трехэтажная парковка способна вместить более 300 автомобилей длиной до 10 метров.

Пассажирский ролкер был разработан и построен целиком и полностью в Китае. Он обладает наибольшими тоннажем и вместительностью среди всех судов в своем классе на территории Азии.