Москва, , 09:56 — REGNUM Внешнеполитический фон 8 октября для рубля противоречивый. Против него играет то, что к странам, выступившим за санкции в связи с отравлением Навального — Франции и Германии — присоединились Великобритания и Нидерланды, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Кроме того, Польша оштрафовала Газпром и его европейских партнёров на 6,5 млрд евро по итогам антимонопольного расследования по финансированию «Северного потока — 2».

С другой стороны, позитив в том, что анонсированы переговоры по Нагорному Карабаху в Женеве и Москве.

Немного подрастают котировки нефти, превысив уровень $42 за баррель нефти марки Brent. Восстанавливается и общая склонность к рискам на финансовых рынков, после падения в начале недели.

Несколько ослабевает по этой причине и доллар на валютном рынке. Индекс доллара — отношение его курса к шести основным валютам — понижается с 94 пунктов в среду к 93,5 пунктов в начале четверга.

В результате воздействия данных факторов наиболее вероятно сохранение курса рубля в течение дня в текущем диапазоне 77,60 — 78,80 руб./доллар», — считает эксперт.

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