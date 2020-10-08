Шанхай, Китай, , 09:54 — REGNUM Приток прямых иностранных инвестиций (FDI) в Шанхай вырос на 5,9% в годовом исчислении до $13,88 млрд за первые восемь месяцев года, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Объем иностранных инвестиций в сферу услуг в период с января по август достиг $13,06 млрд, что на 12,9% больше в годовом исчислении и достигает 94,1% от общего объема FDI в город за восьмимесячный период, сообщили в муниципальном бюро статистики.

Инвестиции в сферу передачи информации, программного обеспечения и IT-услуг взлетели на 110% до $3,22 млрд за первые восемь месяцев.

Полностью иностранные предприятия стали главным источником притока инвестиций в город, сообщили в бюро, отметив, что их инвестиции достигли объема $11,64 млрд в период с января по август или 83,8% от общего объема инвестиций в город в целом. Всего 3115 новых полностью иностранных предприятий было создано в Шанхае за этот период.