Москва, , 09:48 — REGNUM Нестабильность курса рубля подталкивает граждан РФ, переводить свои накопления в валюту, что оказывает дополнительное давление на курс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев.

Как пояснил эксперт, новые этапы падения курса российской валюты создают простор для различных интерпретаций и догадок. В частности довольно популярной версией, оказалось предположение о злонамеренных и скоординированных действиях международных спекулянтов. Однако, по мнению Григорьева, при всём соблазне подобных трактовок, их едва ли можно подтвердить. Более того, спекулятивные атаки могут объяснить краткосрочные колебания курса, но не могут быть причиной долгосрочного тренда на ослабление рубля, который мы наблюдаем последнее десятилетие.

«Если обратиться к фундаментальным факторам, усиливающих или ослабляющих рубль, то ведущим среди них будет желание как резидентов, так и нерезидентов сберегать в российской валюте, а также приобретать номинированные в ней активы, — пояснил Григорьев. — Учитывая, что темпы экономического роста России довольно давно отстают от среднемировых, едва ли имеет смысл вкладываться в рублёвые инвестиции, ожидаемый доход окажется сравнительно небольшим. Нестабильность курса также подталкивает слои населения, имеющие возможность делать накопления, переводить их в валюту, что оказывает дополнительное давление на курс».

Более того, как заметил Григорьев, само по себе ослабление валюты не является однозначно негативным явлением. В частности, благодаря этому на мировом рынке становится более привлекательным российский экспорт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рубль 7 октября частично отыграл потери у иностранных валют. Он подорожал против своих конкурентов, но по-прежнему остаётся под сильным давлением из-за геополитических факторов,