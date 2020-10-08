Москва, , 09:41 — REGNUM Действие программы поддержки авиакомпаний в связи с пандемией коронавируса необходимо продлить. Соответствующий документ уже подготовлен, сообщили в российском Министерстве транспорта 8 октября.

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Программа поддержки предусматривает субсидии на погашение расходов за пассажирские перевозки, её запустили в мае 2020 года. Авиакомпаниям каждый месяц компенсировали расходы за коммерческие перевозки с февраля по июнь.

«Соответствующий проект постановления правительства о продлении программы поддержки авиакомпаний подготовлен», — сообщили в министерстве ТАСС и отметили, что документ направлен на согласование.

Ранее на программу выделили 23,4 млрд рублей. Новый объём поддержки и срок действия программы пока не указаны.