Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Стоимость японского кроссовера Nissan Rogue (X-Trail) нового поколения в США будет варьироваться от 26 650 до 36 830 долларов (около 2,1 — 2,9 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Стартовало производство автомобиля в конце сентября. Пока новинка будет реализовываться на американском рынке, однако в компании обещают, что авто появится в продаже и на рынке Европы.

Американским автолюбителям Nissan Rogue предложат в четырёх комплектациях: Rogue S, Rogue SV, Rogue SL и Rogue Platinum.

В дорогих комплектациях авто получит беспроводную зарядку для гаджетов, проекцию на лобовое стекло, а также двухзонную климатическую систему и новейший комплекс систем активной безопасности.

В движение авто будет приводить четырёхцилиндровый атмосферный мотор DOHC4 рабочим объёмом 2,5 литра и производительностью 181 л. с. (245 Нм). Движок агрегатируется с вариатором CVT и передним приводом.

Ранее российские дилеры японского автопроизводителя Nissan приступили к реализации рестайлинговой модели кроссовера Nissan Qashqai.

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