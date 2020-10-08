Сеул, , 09:36 — REGNUM По предварительным данным, в третьем квартале 2020 года операционная прибыль южнокорейской компании Samsung Electronics составила 12,3 трлн вон (~$10,6 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

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Ранее финансовые компании страны прогнозировали прибыль на уровне 10 трлн вон (~$8,6 млрд).

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Объём продаж составил 66 трлн вон (~$57,1 млрд), что является рекордной суммой с 2017 года, а маржа операционной прибыли — 18,6%.

Эксперты отмечают, что несмотря на пандемию коронавируса и торговый спор между США и Китаем показатели компании выросли за счет выпуска новых смартфонов, среди которых Galaxy Note 20, и увеличения спроса на бытовую технику и телевизоры.