Красноярск, , 09:25 — REGNUM За неделю с 28 сентября по 5 октября в Красноярском крае на 3,48% подорожал сахар-песок (с 46,51 до 48,13 рубля за кг). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в Красноярскстате.

Также в регионе за указанный период подорожали подсолнечное масло (на 5,93%, со 109,92 до 116,44 рубля за кг) и свежие помидоры (на 4,37%, со 114,14 до 119,13 рубля за кг).

Подешевели за неделю картофель (на 8,49%), яблоки (на 5,46%) и свежие огурцы (на 3,71%).

Как сообщало ИА REGNUM, сахар, подсолнечное масло и помидоры также подорожали за неделю в Хакасии.

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