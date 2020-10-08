Лондон, , 09:15 — REGNUM Самым дорогим автомобилем для такси в Лондоне является Sutton VIP Class LEVC (машина стоит 154 700 долларов). Об этом сообщается на сайте TheDrive.

Sutton VIP Class LEVC изготавливается китайской компанией Lorinser ограниченным тиражом. Внешне автомобиль ничем не примечателен, зато внутри он имеет роскошный салон.

Опционально покупатель может получить подвижную перегородку, которая отделяет пассажира от водителя. На ней закреплён большой экран. Для пассажиров предусмотрены четыре сиденья, обтянутые кожей. Авто также укомплектовано панорамной крышей, а салон отделан сандаловым деревом.

Что же касается водительского места, то оно представляет собой кресло с кожаной отделкой и электрорегулировками.

Внешне новинка выделяется надписью «VIP», которая заменила надпись «Taxi» и двухцветной схемой окраски кузова.

В движение такси приводится электромотором.

Ранее в компании Hyundai заявили, что в 2028 году стартует массовое производство «аэротакси», а к 2035 году этот вид транспорта перейдёт на автоматическое управление.

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