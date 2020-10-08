Абакан, , 08:57 — REGNUM В Хакасии за неделю с 28 сентября по 5 октября подсолнечное масло подорожало на 2,62% (со 105,78 до 108,55 рубля за кг). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в Красноярскстате.

Также за указанный период выросли в цене свежие помидоры (на 4,82% — со 131,40 до 137,73 рубля за кг) и сахар-песок (на 3,03% — с 47,88 до 49,33 рубля за кг).

В то же время за неделю в регионе подешевели морковь (на 5,83%), яблоки (на 5,76%) и белокочанная капуста (на 5,39%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске с 22 по 29 сентября подорожал сахар.

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