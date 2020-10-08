Курган, , 08:55 — REGNUM В Кургане управление антимонопольной службы предупредило МУП «Шуховский полигон ТБО» о недопустимости повышения тарифа на размещение бытовых отходов без подтверждения экономического обоснования роста. Об этом этом сообщает пресс-служба УФАС России по Курганской области.

С жалобой на повышение тарифа в УФАС обратилось ООО «Новый ресурс». По условиям договора с 1 января 2020 года между ООО и МУП была согласована стоимость размещения отходов в размере 324,94 рубля за одну тонну отходов. А 23 июня 2020 года МУП «Шуховский полигон ТБО» выслало своим клиентам информационное письмо о повышении тарифа до 505,04 рублей за тонну отходов, что составило 155% от первоначальной цены на услугу.

ООО «Новый ресурс» напомнило, что договор между предприятием и полигоном с утверждённым тарифом заключён до 31 декабря 2020 года. На основании стоимости размещения отходов на полигоне у ООО с контрагентами заключены госконтракты.

УФАС проверило жалобу, и выяснилось, что МУП «Шуховский полигон ТБО», имея доминирующее положение на рынке, повысило тариф без указания экономического и технологического обоснования. Муниципальному предприятию предписано отозвать информационные письма с заявлением о повышении тарифов, так как их установление нарушает закон о конкуренции.