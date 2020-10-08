Москва, , 08:53 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2020 года в России самая большая выручка с продаж китайских авто была у моделей Haval F7. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего с января по август нынешнего года российские автолюбители купили 4643 автомобиля Haval F7 и заплатили за них в общей сложности 7,3 млрд рублей.

Второй результат у Geely Atlas. Его в России купили 3958 человек на сумму в 5,78 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает Chery Tiggo. Дилеры продали это авто в количестве 4510 экземпляров на сумму 3,1 млрд рублей.

На четвёртом и пятом местах рейтинга самых доходных китайских авто разместились соответственно Haval H6 (2130 ед.; 2,7 млрд рублей) и Geely Coolray (1759 ед.; 2,3 млрд рублей).

Всего за первые восемь месяцев 2020 года в РФ было продано 26 399 машин китайских марок — на 44,5% больше, чем год назад.

Напомним, с июня по август нынешнего года в сегменте новых китайских кроссоверов на российском рынке первое место занимала модель Haval F7 с результатом 2104 проданных авто.

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