Москва, , 08:32 — REGNUM Российские авиакомпании смогут преодолеть кризис, связанный с введением ограничений из-за распространения коронавируса, за полтора-два года при наступлении благоприятных обстоятельств, сообщил 7 октября журналистам аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

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"Выходить из сложившейся ситуации при благоприятных обстоятельствах отрасль будет еще полтора-два года», — сказал эксперт.

По его словам, прогнозировать развитие ситуации сложно, поскольку сейчас состояние дел в отрасли зависит от скорости распространения инфекции.

Богомолов добавил, что за январь — август 2020 года российские авиакомпании перевезли 43,9 млн человек — чуть больше половины от показателя за аналогичный период прошлого года. На международные перевозки в этот период пришлось 9,5 млн пассажиров — 25,8% от показателя 2019 года.

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