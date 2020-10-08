Москва, , 08:13 — REGNUM У российских дилеров KIA новый полноразмерный рамный внедорожник Mohave появится 2 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба южнокорейской компании.

Новинка оснащена несущей рамой, приводом 4×4 с электронным управлением и возможностью переключения режимов для движения по разным покрытиям. Кроме того, новый внедорожник имеет раздаточную коробку с понижающей передачей и электронно-управляемую блокировку дифференциала.

Под капотом автомобиля будет функционировать дизельный силовой агрегат V6 рабочим объёмом три литра, который работает с восьмискоростным «автоматом».

Внешность авто выделяется широкой радиаторной решёткой спереди и большими задними фонарями с вертикальной матрицей. Длина нового Mohave равна 4930 мм, а колёсная база составляет 2895 мм.

Ранее автопроизводитель KIA получил в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модернизированный хетчбэк Rio X-Line.

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