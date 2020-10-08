Москва, , 08:10 — REGNUM Рубль 7 октября частично отыграл потери у иностранных валют. Он подорожал против своих конкурентов, но по-прежнему остаётся под сильным давлением из-за геополитических факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Поддержку ему вчера оказали: общее снижение курса доллара США на Форекс, аукционы Минфина РФ по продаже ОФЗ и снижение рисков вовлечения России в конфликт на территории Нагорного Карабаха.

По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,56%, до 78,02 руб., евро/рубль — на 0,26%, до 91,83 руб., фунт/рубль — на 1,37%, до 100,60 руб.

Минфин России от продажи ОФЗ 7 октября с двух аукционов привлек 345,73 млрд рублей при спросе 368 млрд рублей. Индекс RGBI вырос на 0,10%, до 153,24 пункта.

Что касается военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, то пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия несет обязательства перед Арменией как членом ОДКБ в плане обеспечения безопасности, но обязательства в рамках этого договора не распространяются на непризнанный Нагорный Карабах. Боевые действия ведутся не на территории Армении.

Дональд Трамп внезапно для всех прекратил переговоры с демократами о пакете экономической помощи, чем вызвал бегство из рисковых активов и укрепление доллара США. Он обвинил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в недобросовестном ведении переговоров.

7 октября Трамп заявил, что готов подписать некоторые меры стимулирования. Конгресс не стал оттягивать и проголосовал за законопроекты правительства, которые, в частности, включают пакет мер по поддержке авиакомпаний.

Основные фондовые индексы в США выросли примерно на 2%. Индекс S&P500 полностью перекрыл падение. Индекс доллара снизился на 0,26%, до 93,60. Пара евро/доллар стабилизировалась на уровне 1,1765, фунт/доллар — на уровне 1,2925.

Сегодня, 8 октября, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется на уровне $42,02 (-0,27%). Высокая волатильность на внутреннем валютном рынке сохранится до конца октября.

Основные факторы, влияющие на курс рубля, связаны с Белоруссией и Навальным. Также сейчас рубль испытывает давление со стороны резкого ослабления турецкой лиры. У рубля с лирой тесная связь, поэтому рубль будет стремиться в сторону лиры.

Лира подешевела на фоне резкого роста геополитических рисков в регионе. Здесь и Карабах, и натянутые отношения с ЕС, а также опасения введения санкций со стороны США из-за планов проведения в стране испытаний приобретенной у России системы противоракетной обороны С-400.

Для рубля идеальный вариант — пережить весь кошмар в районе 78 рублей. Допускаю перемещение цены на более комфортный уровень 76 рублей. Он интересен с технической точки зрения как продавцам, так и покупателям.

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