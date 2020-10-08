Москва, , 08:08 — REGNUM В Центральном банке России не опасаются «пузыря» на ипотечном рынке, но видят риски «перегрева» из-за продления льготной программы кредитования под 6,5%, сообщил 8 октября журналистам директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

«Если будет принято решение о продлении программы и увеличении лимита, то надо будет смотреть, — объяснил представитель регулятора. — Потенциальные риски связаны с тем, что быстрое увеличение объемов выдач кредитов может вести к росту цен на жилье, создавая риски перегрева».

Данилов добавил, что риски для банков могут возникнуть после окончания действия программы и с наступлением «очередного кризиса», при котором жители России снова потеряют часть своих доходов. В этом случае «кредитные риски для банков могут существенно вырасти», — сказал эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в августе-сентябре 2020 года в России стали наблюдать снижение положительного влияния льготной программы кредитования по причине ускорения роста цены квадратного метра.

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