Москва, 8 октября 2020, 07:36 — REGNUM Ростехнадзор объявил открытый конкурс в электронной форме на работу по созданию и развитию цифровой платформы «Автоматизированная информационная система Ростехнадзора». Начальная цена тендера превышает 0,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.
Итоги конкурса подведут 12 ноября 2020 года. Начальная цена контракта — 515 815 709,69 рубля. При этом 50% от цены запланировано выплатить в виде аванса. Профинансируют работы из федерального бюджета.
Участники конкурса должны будут предоставить обеспечение заявки в размере 25 790 785,48 рубля.
Выполнить работы планируется с момента заключения по 20 декабря 2021 года.
В документации к тендеру уточняется, что цифровая платформа представляет собой «многопользовательскую территориально распределённую информационно-телекоммуникационную систему обработки и передачи информации с различным уровнем доступа пользователей к обрабатываемой информации, не составляющей государственной тайны, получаемой в рамках выполнения пользователями своих функций».
При создании платформы планируется задействовать как минимум три информационные системы — комплексную систему информатизации Ростехнадзора, автоматизированную систему по регулированию безопасности в области использования атомной энергии и единый портал тестирования в области промышленной безопасности, безопасности гидротехсооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.