Москва, , 07:36 — REGNUM Ростехнадзор объявил открытый конкурс в электронной форме на работу по созданию и развитию цифровой платформы «Автоматизированная информационная система Ростехнадзора». Начальная цена тендера превышает 0,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Итоги конкурса подведут 12 ноября 2020 года. Начальная цена контракта — 515 815 709,69 рубля. При этом 50% от цены запланировано выплатить в виде аванса. Профинансируют работы из федерального бюджета.

Участники конкурса должны будут предоставить обеспечение заявки в размере 25 790 785,48 рубля.

Выполнить работы планируется с момента заключения по 20 декабря 2021 года.

В документации к тендеру уточняется, что цифровая платформа представляет собой «многопользовательскую территориально распределённую информационно-телекоммуникационную систему обработки и передачи информации с различным уровнем доступа пользователей к обрабатываемой информации, не составляющей государственной тайны, получаемой в рамках выполнения пользователями своих функций».

При создании платформы планируется задействовать как минимум три информационные системы — комплексную систему информатизации Ростехнадзора, автоматизированную систему по регулированию безопасности в области использования атомной энергии и единый портал тестирования в области промышленной безопасности, безопасности гидротехсооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.