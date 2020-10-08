Бишкек, , 07:11 — REGNUM Работа кредитно-финансовой системы в Киргизии должна быть полностью восстановлена с 8 октября, с такой рекомендацией к банкам в республике обратился Национальный банк Киргизии.

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«Нацбанк для обеспечения населения основными видами банковских услуг рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям возобновить свою деятельность с 8 октября», — говорится в распространённом сообщении регулятора.

Отмечается, что возобновление работы банков необходимо для осуществления платежей и перечисления зарплаты работникам бюджетной сферы.

Вместе с тем, регулятор уведомил о сохранении запрета на проведение международных финансовых операций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что работа банков в Киргизии приостанавливалась «в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны».

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