8 октября 2020 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 05:48 — REGNUM В деле ООО «Шахта «Лапичевская» (Кемеровская область), которое планировало начать открытую добычу угля в 2021 году, — новый поворот. Сразу два судебных дела, так или иначе касающихся данного вопроса, завершены. В суде общей юрисдикции поставлена точка в споре о законности создания природного комплекса на территории, которая находится в границах лицензионных участков, а в арбитраже Роснедра проиграли в апелляции этой же компании иск за лицензию на добычу каменного угля на участке «Шахта Лапичевская-2» Кемеровского каменноугольного месторождения. ИА REGNUM выяснило некоторые детали конфликта.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

О шахте «Лапичевская»

Введенная в строй в 1948 году шахта «Петровка» принадлежала тресту «Облкемеровоуголь». В 1961 году в Кузбассе тем же трестом была введена в строй первая очередь шахты «Лапичевская», но уже в октябре 1998 года добыча угля на ней была прекращена и ОАО «Шахта «Лапичевская» было ликвидировано.

Имущественный комплекс старой шахты в 2004 году выкупило ООО «Шахта Лапичевская». Данное юрлицо было создано в в ноябре того же года. При этом основной вид его деятельности указан как денежное посредничество, а добыча угля — дополнительный вид деятельности. В ООО на начало 2020 года числятся порядка шести сотрудников. Уставный капитал фирмы — более 172 млн рублей. Директор с ноября 2019 года — Андрей Петухов.

Единственным собственником ООО с ноября 2010 года является кипрская фирма «Лангфельд энтерпрайзис лимитед». Газета «Коммерсантъ» связывала офшор с гонконгской компанией Siberian Mining Group.

В 2010 году ООО по результатам аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи каменного угля на участке «Шахта Лапичевская-2» Кемеровского каменноугольного месторождения было признано победителем.

Конфликт интересов с местными жителями возник из-за того, что рядом с планируемой угледобычей, примерно в 10 км, расположен микрорайон «Лесная поляна», где проживают около 20 тыс. человек. И их такое соседство не устроило. Как только стало известно о планах по добыче угля, жители забеспокоились, и в 2017 году местную администрацию засыпали жалобами.

В результате решениями Кемеровского горсовета депутатов от 7 сентября 2018 года №157 и муниципального совета депутатов от 27 сентября 2018 года №353 на участках, «расположенных в границах лицензионных участков Петровский и Шахта Лапичевская-2», были созданы особо охраняемые территории (ООПТ) местного значения — «Природный комплекс «Петровский» и «Природный комплекс «Петровско-Андреевский».

Подобное положение вещей владельцев лицензии, планировавших инвестировать в проекты до 38,5 млрд рублей, не устроило.

Лишение лицензии и суд с Роснедрами

В ноябре 2010 года ООО «Шахта Лапичевская» получила от Кузбасснедр лицензию на пользование недрами КЕМ 01518 ТЭ на разведку и добычу каменного угля на участке «Шахта Лапичевская-2». Она была действительна до 31 октября 2035 года.

По условиям лицензионного соглашения, досрочно действие лицензии могло быть ограничено или приостановлено в ряде случаев, в том числе из-за нарушения пользователем недр сроков начала работ по геологическому изучению недр, разведке месторождений. В июле 2019 года Росприроднадзор по Кемеровской области провёл внеплановую проверку, отметив, что ведомству не представлен протокол заседания ЦКР-ТПИ Роснедр по рассмотрению проектной документации и «таким образом, технический проект разработки месторождения не утвержден в установленном порядке».

В августе того же года ведомство выдало шахте предписание №Н-405-в о необходимости устранить выявленные нарушения, но Минприроды РФ отказало ООО в согласовании проектной документации, сославшись на то, что на участках, которые находятся в границах лицензионных участков, созданы природные комплексы, что «влечет за собой невозможность отработки запасов угля открытым способом».

28 ноября 2019 года комиссия Роснедр рекомендовала досрочно прекратить право пользования недрами ООО «Шахта Лапичевская» по лицензии КЕМ 01518 ТЭ. Приказом Роснедр №532 от 12 декабря 2019 года действие лицензии было прекращено.

ООО «Шахта Лапичевская» обратилась в арбитраж с иском к Роснедрам, требуя признать незаконным данный приказ за номером 532. Суд встал на сторону бизнесменов.

Судья заявил, что «заявитель заблаговременно и добросовестно принимал все возможные и необходимые меры по надлежащему исполнению требований условий пользования недрами», а ответчик в лице Роснедр, наоборот, нарушил требования административного регламента. В итоге приказ был признан незаконным и лицензию шахте вернули.

Более того, в ходе слушаний судья заявил, что, принимая решение о природных комплексах, советы депутатов нарушили закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Уточнялось, что это «повлекло за собой невозможность отработки запасов угля открытым способом, которое фактически меняло целевое назначение земель, после использования их в течении нескольких лет в качестве горного отвода для добычи полезных ископаемых, что соответствует утвержденным документам территориального планирования», а само решение «вынесено без разработки проекта рекультивации земель».

»В данной ситуации публичный собственник не вправе был действовать с нарушением требований градостроительного законодательства», — заявил судья.

В конце сентября 2020 года по этому делу 9 арбитражный апелляционный суд решение арбитража Москвы оставил в силе, указав, что «постановление вступает в законную силу со дня его принятия», но в течение двух месяцев его можно обжаловать.

Суды за природный парк

Помимо этого, представителями владельца лицензии была сделана попытка обжаловать установление статуса особо охраняемой природной территории.

На днях замгубернатора Кемеровской области Андрей Панов на своей странице в соцсетях написал, что 5-й апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляционную жалобу шахты «Лапичевская» по спору о создании природных территорий.

Панов напомнил, что предприятие с 2018 года пытается через суды «получить возможность добывать уголь вблизи двух жилых районов Кемерова — Рудничного и Лесной Поляны».

Что будет дальше в противостоянии жителей и угольной фирмы, пока не ясно, ведь у юрлица осталась действующая лицензия.