Екатеринбург, , 06:15 — REGNUM В России вряд ли дадут полноценную экономическую свободу главам субъектов, и, более того, это было бы опасным шагом, заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер корреспонденту ИА REGNUM.

Парламентарий без оптимизма отнёсся к заявлению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о необходимости повышения финансовой свободы губернаторов.

«У нас 93% бюджета — по госпрограммам, которые нам сверху спустили, и мы просто эти программы выполняем. 7% — свобода действий. Ни шага вправо, ни шага влево — иначе расстрел. Я думаю, что свободу никто не даст: её не для того отнимали, чтобы отдавать обратно», — сказал депутат.

Вегнер признал, что разговоры о данной проблеме ведутся и самими главами регионов, чтобы «выпустить пар». Парламентарий указал и на возможные побочные эффекты самостоятельности.

«Сегодня самостоятельность давать даже в какой-то мере опасно. А кому вы дадите самостоятельность, если люди привыкли быть нахлебниками? Руководителя, способного распоряжаться, надо готовить. Сегодня хорош тот руководитель, который умеет жить в Москве и выбивать бюджетные ресурсы», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Матвиенко предложила главе Минфина Антону Силуанову подумать над «сменой концепции», которая бы усилила финансовую самостоятельность губернаторов.

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