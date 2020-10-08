Куньмин, Китай, , 05:04 — REGNUM Завершено бурения тоннеля железной дороги Чэнду — Куньмин на юго-западе Китая, что значительно продвинуло проект, сообщает 7 октября агентство Синьхуа.

Новая железная дорога Чэнду — Куньмин, которая пролегает почти параллельно с уже существующей железной дорогой между этими двумя китайскими городами является ключевым инфраструктурным проектом транспортной связанности китайских провинций Сычуань и Юньнань.

Тоннель секции Эмэй — Мии железной дороги является единственным участком, который еще не был запущен в эксплуатацию в рамках проекта, сообщили в компании China Railway No.5 Engineering Group Co., Ltd., которая принимает участие в строительстве тоннеля.

Скорость движения по новой железной дороги будет достигать 160 км/ч, что, как ожидается, значительно улучшит пассажирскую и транспортную проходимость в этом юго-западном регионе страны.