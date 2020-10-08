Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Американская нефтегазовая корпорация Chevron из-за падения спроса в связи с пандемией коронавируса намерена сократить не менее 15% своих сотрудников. Об этом со ссылкой на источники 7 октября сообщает агентство Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

По его данным, сотрудники Chevron по всему миру уже получили уведомления о необходимости вновь подать заявление о приёме на работу в связи с планами руководства компании провести реструктуризацию бизнеса.

В течение ближайших недель сотрудников, в чьих услугах компания больше не нуждается, уведомят об отказе в продолжении сотрудничества. Предполагается, что сокращено будет порядка 15% персонала Chevron, в настоящее время превышающего 47 тысяч человек.

По данным агентства, на выплату выходных пособий сотрудникам, которые потеряют работу, Chevron выделила около одного миллиарда долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, убытки американской корпорации Chevron за второй квартал 2020 года составили $8,27 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Chevron потеряла $8,27 млрд за II квартал