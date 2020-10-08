Красноярск, , 04:09 — REGNUM В Красноярском крае объявлены сразу два крупных тендера общей стоимостью более 0,5 млрд рублей. В ходе закупки планируется приобрести компьютерную технику «для использования в целях организации дистанционного обучения детей из малообеспеченных многодетных семей». Итоги тендеров подведут 30 октября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

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В обоих закупках заказчиком выступает КГБУ «Центр социального обслуживания населения». В рамках первой закупки начальная цена составляет 250 000 600,02 рубля. На эту сумму планируется закупить 7260 ноутбуков. Поставить их победитель тендера должен до 20 декабря 2020 года.

В оплате будут задействованы «внебюджетные средства заказчика, полученные на основании договора пожертвования денежных средств юридическому лицу — резиденту РФ № 100 020/04023Д от 06.08.2020».

Вторая закупка пройдёт с начальной ценой 250 млн рублей. Закупить планируется также 7260 ноутбуков.

Напомним, весной 2020 года в разгар пандемии коронавируса российских школьников перевели на дистанционный режим обучения. Тогда среди возникших проблем родители называли в том числе отсутствие необходимой техники.

В новом учебном году 2020/2021 решение о переходе на такой формат обучения пока не принималось, но по ряду школ и отдельным классам в регионах России действуют режимы карантина.