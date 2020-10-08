Стерлитамак, Башкирия, , 03:38 — REGNUM В Стерлитамаке (Башкирия) на продажу выставили здание, которое на публичных картах определяется как Новоапостольская церковь. За объект, в состав которого входит здание, участок, а также гараж с двумя квартирами просят почти 60 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Продажа здания Принт-скрин с сайта объявлений

На одной из досок объявлений в сети появилось объявление о продаже здания площадью 1236,8 кв. м с участком площадью 3,1 тыс. кв.м. Здание расположено на улице Халтурина, 121, где, судя по картам, расположена Новоапостольская церковь. Помимо этого, этот адрес указан как юридический адрес религиозной организации «Стерлитамакская община центрально-европейского регионального управленческого центра Новоапостольской церкви». Юрлицо создано в феврале 2014 года десятью физлицами. Руководит им в должности настоятеля Алексей Громов. Объявление подано как раз от имени некоего Алексея.

В объявлении уточняется, на территории имеются сад, газон и беседка, а само здание подключено ко всем сетям ЖКХ.

«Здание включает в себя нежилую площадь и две трёхкомнатные жилые квартиры, тёплый гараж на две машины со смотровой ямой. Сумма 59 900 000 рублей. Торг уместен», — отмечается в объявлении.