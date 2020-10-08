Иркутск, , 03:25 — REGNUM В арбитраж Иркутской области поступил крупный иск от межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории. С компании «Усольехимпром» госведомство требует крупную выплату, вероятно, как возмещение вреда, причинённого окружающей среде. Исковое заявление на сумму более 1,3 млрд рублей пока судом не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск от Росприроднадзора к ООО «Усольехимпром», которое с 2017 года является банкротом, поступил 6 октября 2020 года. Сумма требований — 1 328 931 390 рублей. Подробности дела пока неизвестны, но в августе 2020 года ведомство уже взыскало более 460 тыс. рублей с компании в качестве выплаты вреда, причиненного почвам, как объекту окружающей среды. В сентябре 2019 года внеплановая проверка установила, что «в результате деятельности предприятий, расположенных на промышленной площадке ООО «УХП», на указанной территории осуществлялось негативное воздействие на окружающую среду: образование отходов I—IV классов опасности для окружающей среды, сброс сточных вод в водные объекты, выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, размещение отходов производства ЭПХГ в отработанную подземную камеру скважины NoР-2х».

Вердикт суда фирма оспаривает.

Напомним, в конце июля 2020 года президент РФ Владимир Путин провёл совещания по вопросу экологической ситуации в иркутском Усолье-Сибирское. Здесь многие десятилетия работало градообразующее предприятие — «Усольехимпром». Общее состояние окружающей среды на территории ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сравнила с аварией на Чернобыльской АЭС, назвав поведение собственников «безобразным».

На сегодня для устранения экопроблем и ликвидацию накопленного вреда из бюджета страны выделено более 434 млн рублей. Также запланирован демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе, утилизация отходов.

Сибирский «Чернобыль» из офшора: как разорялся «Усольехимпром»