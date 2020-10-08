Кито, , 03:14 — REGNUM Маурисио Позо назначен главой министерства экономики и финансов Эквадора, заявил эквадорский президент Ленин Морено на своей странице в Twitter.

Отмечается, что Позо уже занимал пост главы минфина Эквадора во время пребывания Люсио Гутиерреса на посту президента страны.

На этом посту он сменит Ричарда Мартинеса, который занимал этот пост с мая 2018 года. Его отставка пришлась на разгар экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией. Одной из главных задач Мартинеса в тот период являлось получение кредитов от международных финансовых организаций для стабилизации национальной экономики.