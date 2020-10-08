Тюмень, , 02:59 — REGNUM В Тюменской области представительский комплекс регионального правительства объявил тендер на оказание услуг по обслуживанию официальных лиц и делегаций в VIP-зале аэропорта «Рощино». Начальная цена контракта — 500 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно представленной документации, обслуживание одного VIP-пассажира обойдётся в 4280 рублей. Из них половина идёт на предполётное обслуживание, другая половина — на питание, в котором стоимость стакана чая — 55 рублей, кофе с сахаром и сливками — 110 рублей, шоколадное пирожное — 180 рублей, пирожок с капустой — 50 рублей и так далее.

Представительский комплекс Тюменской области — это служба, которая организует официальные мероприятия и приемы с участием главы региона и членов правительства Тюменской области. В комплекс входит дом приёмов в Тюмени, три резиденции в Тюменском и Нижнетавдинском районах, гостиница в Тобольске, VIP-вагон, теплоход для прогулок.