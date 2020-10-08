Тегеран, , 08:31 — REGNUM По данным официального представителя иранской провинции Западный Азербайджан, за последние шесть месяцев текущего иранского года (начавшегося 20 марта) через таможенный терминал Тамарчин экспортировано около 285 тонн товаров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 октября.

Голамреза Бабаи, являясь директором департамента промышленности, рудников и торговли провинции Западный Азербайджан, отметил, что экспорт Ирана через Тамарчин за указанный период составил $412 млн, что показывает рост на 32% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Цемент, металлопродукция, продовольствие, промышленные товары, фрукты и ковер являлись основными товарами, экспортируемыми в течение указанного периода», — сказал чиновник.

«Иран также импортировал около 2232 тонн товаров через упомянутый таможенный пункт за шестимесячный период», — отметил Бабаи. Он подчеркнул, что импорт оценивается примерно в 9,3 миллиона долларов, что показывает рост на 35% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.