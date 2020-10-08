Пекин, , 00:44 — REGNUM Суммарный объем сгенерированной энергии Гидроэлектростанцией реки Синьань, которая стала первой в своем роде разработанной и построенной Китаем на собственном оборудовании превысил 100 ТВт/ч на конец августа, сообщает 7 октября агентство Синьхуа.

Это равносильно сокращению сжигания тариционного угля на 99,7 млн тонн при снижении выбросов углекислого газа на 40,1 млн тонн и диоксида серы — на 3 млн тонн, сообщили в Китайской сетевой корпорации.

Электростанция расположена в городе Цзяньдэ провинции Чжэцзян и является важнейшим центром контроля уровня воды в главном течении верховьев реки Цяньтан. Помимо выработки электричества, 60-летня ГЭС также служит средством контроля паводков, ирригации, туризма и предотвращения солевых приливов.