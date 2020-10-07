Нью-Йорк, США, , 23:52 — REGNUM Фондовый рынок США закрылся в хорошем плюсе 7 октября, несмотря на прекращение днём ранее переговоров между Белым домом и Конгрессом о помощи американской экономике.

К концу сессии на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 530,70 пунктов (1,91%), до 28 303,46 пункта. Диапазон индекса составил 27 971,36 — 28 369,66 пункта.

S&P 500 вырос на 58,50 пункта (1,74%), до 3419,45 пункта, диапазон — от 3384,56 до 3426,26 пункта. Nasdaq вырос на 210,00 пункта (1,88%), до 11 364,60 пункта, диапазон — от 11 258,35 до 11 380,56 пункта.

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