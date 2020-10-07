Самара, 7 октября 2020, 21:52 — REGNUM
Вячеслав Дмитриев, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначен начальником Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
Вячеслав Дмитриев родился 27 марта 1980 года. В 2002 году окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)», получил квалификацию «инженер путей сообщения по организации и управлению». В 2007 году окончил Институт финансов, экономики и права офицеров запаса по специальности «Юриспруденция», получил квалификацию «юрист».
Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 2000 году. Работал на должностях: регулировщика скорости движения вагонов, дежурного по станции, диспетчера станционного, диспетчера поездного, заместителя начальника станции по технической работе, главного инженера станции, начальника станции Орехово-Зуево, начальника центра организации работы железнодорожных станций, главного инженера Московской дирекции управления движением. С 2016 года работал начальником технологической службы Центральной дирекции управления движением.
После победы в первом сезоне конкурса «Лидеры России», в марте 2018 года, назначен главным инженером Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». В октябре 2020 года назначен начальником Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
6 октября генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров провел совещание с руководящим составов Куйбышевской железной дороги. В нем принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В планах Вячеслава Дмитриева на новом посту — повышение доходности и эффективности КбшЖД, строительство железнодорожной инфраструктуры в Самарской области, сохранение коллектива, его здоровья, безопасности и так далее.
По его словам, рассматривая железную дорогу как хозяйствующий субъект, безусловно надо добиваться повышения доходности и эффективности производственно-финансовой и хозяйственной деятельности.
В 2018 году Вячеслав Дмитриев победил в первом сезоне конкурса «Лидеры России». Его наставником стал генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров. Вячеслав Дмитриев отметил, он признателен своему наставнику за то, что тот оценил его потенциал и предложил попробовать свои силы сначала на позиции главного инженера Куйбышевской железной дороги, а теперь доверил и ее управление. Вячеслав Дмитриев подчеркнул, он понимает, что многому предстоит еще научиться, но он к этому готов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 210 «Лидеров России».