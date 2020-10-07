Самара, , 21:52 — REGNUM

Вячеслав Дмитриев, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначен начальником Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Вячеслав Дмитриев родился 27 марта 1980 года. В 2002 году окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)», получил квалификацию «инженер путей сообщения по организации и управлению». В 2007 году окончил Институт финансов, экономики и права офицеров запаса по специальности «Юриспруденция», получил квалификацию «юрист».

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 2000 году. Работал на должностях: регулировщика скорости движения вагонов, дежурного по станции, диспетчера станционного, диспетчера поездного, заместителя начальника станции по технической работе, главного инженера станции, начальника станции Орехово-Зуево, начальника центра организации работы железнодорожных станций, главного инженера Московской дирекции управления движением. С 2016 года работал начальником технологической службы Центральной дирекции управления движением.

После победы в первом сезоне конкурса «Лидеры России», в марте 2018 года, назначен главным инженером Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». В октябре 2020 года назначен начальником Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

6 октября генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров провел совещание с руководящим составов Куйбышевской железной дороги. В нем принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Вячеслав Дмитриев — человек, хорошо знакомый в нашем регионе со многими предприятиями, активно работающий в инновационной сфере. Он уже зарекомендовал себя как абсолютно подготовленный, ответственный руководитель. Уверен, что при нем лучшие традиции РЖД на Самарской земле будут сохранены. При этом будут и новые импульсы развития. Это будет создавать предпосылки для взаимного партнерства между Самарской областью и РЖД», — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В планах Вячеслава Дмитриева на новом посту — повышение доходности и эффективности КбшЖД, строительство железнодорожной инфраструктуры в Самарской области, сохранение коллектива, его здоровья, безопасности и так далее.

«Планы в новой должности: сменить угол зрения и углубиться в те аспекты Куйбышевской железной дороги, которые до этого момента не были мне хорошо знакомы. В первую очередь я хочу пообщаться с людьми, которые будут работать со мной. Я понимаю, что за плечами руководителя стоит команда и поэтому мы вместе наметим план работы. Для себя я определил несколько ключевых направлений, которые хотел бы развивать. Прежде всего, это кадровый потенциал Куйбышевской железной дороги и повышение ее конкурентоспособности на рынке труда как внутри РЖД, так и в Поволжском регионе», — поделился своими планами Вячеслав Дмитриев.

По его словам, рассматривая железную дорогу как хозяйствующий субъект, безусловно надо добиваться повышения доходности и эффективности производственно-финансовой и хозяйственной деятельности.

«Я вижу большие возможности в реализации инновационных проектов, в том числе проектов в области цифровизации транспортной инфраструктуры и роботизации технологических процессов. В совокупности это позволит Куйбышевской железной дороге продолжить развитие инфраструктуры, повышение пропускной способности и в полной мере реализовать свой транзитный потенциал. При этом, на первом месте для меня всегда будет стоять безопасность движения, соблюдение правил охраны труда и снижение негативного воздействия на окружающую среду», — сообщил начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

В 2018 году Вячеслав Дмитриев победил в первом сезоне конкурса «Лидеры России». Его наставником стал генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров. Вячеслав Дмитриев отметил, он признателен своему наставнику за то, что тот оценил его потенциал и предложил попробовать свои силы сначала на позиции главного инженера Куйбышевской железной дороги, а теперь доверил и ее управление. Вячеслав Дмитриев подчеркнул, он понимает, что многому предстоит еще научиться, но он к этому готов.

«Участие в конкурсе «Лидеры России» — очень интересный опыт. Своеобразный выход из зоны комфорта и концентрация амбиций, уверенности в себе. Такая, знаете ли, работа над собой, которая позволила достичь результата, почувствовать свой потенциал и проанализировать свои действия в разных ситуациях. И должен признаться, получая награду из рук Сергея Владиленовича Кириенко, я поймал себя на мысли, что сделал важный шаг в своей карьере. Получается, что я был прав», — рассказал победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г. Вячеслав Дмитриев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 210 «Лидеров России».