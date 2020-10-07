Нью-Дели, 7 октября 2020, 22:40 — REGNUM Искусственный интеллект (ИИ) является движущей силой экономического роста Индии. Об этом заявил генеральный директор IBM Арвинд Кришна, выступая на глобальном саммите «Ответственный ИИ для расширения социальных прав и возможностей» (RAISE 2020), добавив, что более широкое внедрение ИИ обусловлено тремя императивами — данными, доверием и навыками, и именно здесь Индии следует сосредоточить свои усилия.
Отрывки из его выступления публикует 7 октября 2020 года индийский портал CIO Economic Times.
В своём докладе Кришна отметил, что создать правильный ИИ сложно, и Индию ждет в этом направлении большое путешествии, путь, пройденный в данный момент лишь на 4%.
Основной задачей он считает получение правильных данных для ИИ, сравнивая их с капиталом, ценность которого зависит от того, как мы его используем и применяем.
Вторым императивом Кришна считает доверие, он придаёт ему первостепенное значение, особенно когда идёт применение ИИ в строго регулируемых и критически важных для безопасности областях, таких как здравоохранение. Для того чтобы привить доверие людей к ИИ, необходимо избегать предвзятости, делать процесс обработки информации искусственным интеллектом объяснимым и иметь возможность воспроизводить результаты.
Третьим и последним условием успеха в искусственном интеллекте генеральный директор IBM считает навыки.
Он также назвал гибридные облачные вычисления и ИИ двумя доминирующими силами цифрового преобразования действительности, которые окажут глубокое влияние практически на каждый сектор общества.
Кришна выразил огромное желание, чтобы Индия продвигала вперед эту трансформацию в глобальном масштабе.
Читайте ранее в этом сюжете: В России создали нейросеть для сортировки пластика