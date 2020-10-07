Нью-Дели, , 22:40 — REGNUM Искусственный интеллект (ИИ) является движущей силой экономического роста Индии. Об этом заявил генеральный директор IBM Арвинд Кришна, выступая на глобальном саммите «Ответственный ИИ для расширения социальных прав и возможностей» (RAISE 2020), добавив, что более широкое внедрение ИИ обусловлено тремя императивами — данными, доверием и навыками, и именно здесь Индии следует сосредоточить свои усилия.

Отрывки из его выступления публикует 7 октября 2020 года индийский портал CIO Economic Times.

В своём докладе Кришна отметил, что создать правильный ИИ сложно, и Индию ждет в этом направлении большое путешествии, путь, пройденный в данный момент лишь на 4%.

Основной задачей он считает получение правильных данных для ИИ, сравнивая их с капиталом, ценность которого зависит от того, как мы его используем и применяем.

Вторым императивом Кришна считает доверие, он придаёт ему первостепенное значение, особенно когда идёт применение ИИ в строго регулируемых и критически важных для безопасности областях, таких как здравоохранение. Для того чтобы привить доверие людей к ИИ, необходимо избегать предвзятости, делать процесс обработки информации искусственным интеллектом объяснимым и иметь возможность воспроизводить результаты.

Третьим и последним условием успеха в искусственном интеллекте генеральный директор IBM считает навыки.

« Создание моделей ИИ может быть сложной и трудоемкой задачей. И существует огромная нехватка компетенций. Я горжусь инвестициями, которые IBM делает в индийских специалистов в этой области. Планируется, что к 2030 году ИИ обеспечит рост производительности на 15,7 трлн долларов. Это большая цифра. Но ИИ имеет потенциал, чтобы не только стимулировать экономический рост, но улучшить уровень жизни миллионов людей во всем мире », — сказал Кришна.

Он также назвал гибридные облачные вычисления и ИИ двумя доминирующими силами цифрового преобразования действительности, которые окажут глубокое влияние практически на каждый сектор общества.

Кришна выразил огромное желание, чтобы Индия продвигала вперед эту трансформацию в глобальном масштабе.

Читайте ранее в этом сюжете: В России создали нейросеть для сортировки пластика