Москва, , 22:44 — REGNUM Сокращение экспорта нефти из РФ связано с проблемами в экономиках западных стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября сообщил экономист Василий Колташов.

«Сами процессы не взялись из ниоткуда. Они являются частью серьезнейших проблем, которые испытывают западные экономики. Прежде всего, экономка США, а следом — Евросоюза и Великобритании. Если бы там были признаки оздоровления, то такой депрессивной статистики по вывозу нефти у нас бы не было. Дело именно в этом положении на главных потребляющих рынках планеты, где ситуация не улучшилась принципиально в течение лета», — сказал Колташов.

Поэтому России для достижения экономического роста необходимо опираться на внутренний спрос, на замещение импорта и на переработку нефти. Эти меры являются необходимыми, поскольку речь идёт не о временном сбое на глобальных рынках, уверен экономист.

«Я думаю, мы наблюдаем новую обстановку на мировом рынке, новую реальность. И хотя экспорт нефти со временем пойдёт вверх, это не снимает угрозы новых рисков. Необходимо усиливать протекционизм и активнее продвигать собственную продукцию перерабатывающей промышленности», — заявил Колташов.

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